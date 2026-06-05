Energia e rinnovabili il Governo impugna di nuovo la legge regionale dell' Umbria

Notizia in breve

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare nuovamente la legge regionale dell'Umbria sull’energia. Questa è la seconda volta che il governo interviene su questa normativa. La legge permette la realizzazione di grandi impianti industriali in diverse aree, inclusi luoghi di grande valore religioso e paesaggistico come la Basilica di Assisi e il Monte Ingino. La decisione è stata presa senza ulteriori dettagli ufficiali.