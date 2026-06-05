Energia e rinnovabili il Governo impugna di nuovo la legge regionale dell' Umbria

Da perugiatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare nuovamente la legge regionale dell'Umbria sull’energia. Questa è la seconda volta che il governo interviene su questa normativa. La legge permette la realizzazione di grandi impianti industriali in diverse aree, inclusi luoghi di grande valore religioso e paesaggistico come la Basilica di Assisi e il Monte Ingino. La decisione è stata presa senza ulteriori dettagli ufficiali.

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Il Consiglio dei Ministri impugna, per la seconda volta, la legge regionale umbra sull'energia. "È assurdo impugnare due volte la stessa legge al solo scopo di permettere mega-impianti industriali ovunque, anche davanti alla Basilica di Assisi o sul Monte Ingino". Queste le parole dell'assessore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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