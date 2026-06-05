Energia e rinnovabili il Governo impugna di nuovo la legge regionale dell' Umbria
Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare nuovamente la legge regionale dell'Umbria sull’energia. Questa è la seconda volta che il governo interviene su questa normativa. La legge permette la realizzazione di grandi impianti industriali in diverse aree, inclusi luoghi di grande valore religioso e paesaggistico come la Basilica di Assisi e il Monte Ingino. La decisione è stata presa senza ulteriori dettagli ufficiali.
Il Consiglio dei Ministri impugna, per la seconda volta, la legge regionale umbra sull'energia. "È assurdo impugnare due volte la stessa legge al solo scopo di permettere mega-impianti industriali ovunque, anche davanti alla Basilica di Assisi o sul Monte Ingino". Queste le parole dell'assessore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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