Rinnovabili Foggia regina dell' energia ma con il freno a mano tirato | Norme restrittive rischiano di frenare lo sviluppo

A Foggia, nel cuore della regione con la più alta produzione di energia rinnovabile, si registra una crescita significativa nel settore, con progetti e impianti in espansione. Tuttavia, recenti norme restrittive introdotte a livello nazionale pongono dei limiti che potrebbero rallentare l’attività e lo sviluppo di nuove iniziative nella zona. La situazione evidenzia una tensione tra le ambizioni di crescita e le regolamentazioni vigenti.

L’argomento è stato affrontato nel corso di un incontro promosso dalla Sezione Energia di Confindustria Foggia, convocato dalla Presidente Antonella Pasqualicchio La Puglia, regione ad alta intensità di produzione di energia rinnovabile, in cui la Capitanata recita il ruolo di protagonista, rischia di perdere di vista gli obiettivi di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il disegno di legge della Regione sull’individuazione delle “ulteriori aree idonee per lo sviluppo delle rinnovabili”, contiene infatti “misure restrittive e forse costituzionalmente illegittime” che rischiano di rallentare lo sviluppo delle rinnovabili e di entrare in conflitto con la normativa nazionale e quindi compromettere il raggiungimento degli obiettivi al 2030. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Rinnovabili, Foggia regina dell'energia ma con il freno a mano tirato: "Norme restrittive rischiano di frenare lo sviluppo" Articoli correlati Piano idrogeologico, Confartigianato: “Le nuove regole rischiano di frenare lo sviluppo del territorio”Il nuovo Piano per l’Assetto Idrogeologico preoccupa anche il mondo delle imprese territoriali. Leggi anche: Zaynab Dosso brillante all’esordio! Tempo solido sui 60 metri con il freno a mano tirato Tutto quello che riguarda Rinnovabili Foggia regina dell'energia... Foggia, rinnovabili: Confindustria contro il Ddl regionale sulle aree idoneeA Foggia confronto di Confindustria sul Ddl regionale per le aree idonee alle rinnovabili. «Misure restrittive e rischio per gli obiettivi 2030», avvertono imprese e operatori. Possibile forum regiona ... trmtv.it RINNOVABILI SALATTO Rinnovabili, Salatto (Confindustria Foggia): Gli investimenti continuano a incontrare troppi ostacoli normativiLa Puglia, regione leader nella produzione di energia rinnovabile, rischia di non raggiungere gli obiettivi di Agenda 2030 ... statoquotidiano.it