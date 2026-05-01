Il governo ha annunciato l'avvio di un Piano Casa da 10 miliardi, accompagnato da una proroga del taglio delle accise. La misura mira a sostenere il settore abitativo e a contenere i costi energetici, con interventi che si concentrano sulla tutela delle famiglie e delle imprese. La decisione arriva in un momento di crescenti preoccupazioni legate al mercato immobiliare e all'aumento dei prezzi dell'energia.

Il governo Meloni imprime una svolta concreta e di lungo respiro sul fronte della casa e del costo della vita, mettendo in campo un doppio intervento che punta da una parte a garantire il diritto all'abitare e dall'altra a difendere famiglie e imprese dall'impennata energetica. Con il nuovo Piano Casa, fortemente voluto dalla premier e dal vicepremier Matteo Salvini, l'esecutivo mobilita fino a 10 miliardi di euro di risorse pubbliche, ai quali si aggiungeranno investimenti privati, con l'obiettivo di rendere disponibili oltre 100mila nuovi alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi dieci anni. "È un meccanismo che noi consideriamo molto innovativo, ambizioso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al via il Piano Casa da 10 miliardi. Nuova proroga al taglio delle accise

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