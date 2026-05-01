Al via il Piano Casa da 10 miliardi Nuova proroga al taglio delle accise
Il governo ha annunciato l'avvio di un Piano Casa da 10 miliardi, accompagnato da una proroga del taglio delle accise. La misura mira a sostenere il settore abitativo e a contenere i costi energetici, con interventi che si concentrano sulla tutela delle famiglie e delle imprese. La decisione arriva in un momento di crescenti preoccupazioni legate al mercato immobiliare e all'aumento dei prezzi dell'energia.
Il governo Meloni imprime una svolta concreta e di lungo respiro sul fronte della casa e del costo della vita, mettendo in campo un doppio intervento che punta da una parte a garantire il diritto all'abitare e dall'altra a difendere famiglie e imprese dall'impennata energetica. Con il nuovo Piano Casa, fortemente voluto dalla premier e dal vicepremier Matteo Salvini, l'esecutivo mobilita fino a 10 miliardi di euro di risorse pubbliche, ai quali si aggiungeranno investimenti privati, con l'obiettivo di rendere disponibili oltre 100mila nuovi alloggi popolari e a prezzi calmierati nei prossimi dieci anni. "È un meccanismo che noi consideriamo molto innovativo, ambizioso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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