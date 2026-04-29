Un miliardo per il dl lavoro e proroga del taglio delle accise

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Lavoro, che prevede uno stanziamento di un miliardo di euro destinato a circa quattro milioni di persone. Contestualmente, è stata prorogata la riduzione delle accise sui carburanti. La misura si inserisce in un pacchetto di interventi destinati a sostenere il mercato del lavoro e i consumatori. La pubblicazione ufficiale del decreto è attesa nelle prossime ore.

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Lavoro. Stanziato un miliardo di euro per quattro milioni di persone. «Pensiamo – dice la premier Giorgia Meloni, intervenendo in conferenza stampa – sia il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono a far grande la nostra nazione». Il riferimento è all'«occupazione stabile e di qualità». Nessun incentivo, invece, per chi firma contratti pirata e sottopaga le persone, agevolando la precarietà. La prima inquilina di Palazzo Chigi ricorda come, con la sua maggioranza, ci siano sempre meno rapporti privi di stabilità contrattuale (550 mila in meno). Ecco perché l'ultimo provvedimento concentra più di qualche energia in tal senso.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Un miliardo per il dl lavoro e proroga del taglio delle accise Notizie correlate Taglio delle accise, proroga nel nuovo decreto carburanti: Governo al lavoro sugli aumentiIl Consiglio dei ministri punta a riunirsi venerdì 3 aprile per discutere di elementi urgenti del Paese. Leggi anche: Carburanti, il governo valuta la proroga del taglio delle accise Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: *** Lavoro: Meloni, decreto stanzia quasi un miliardo per incentivi occupazionali; Arriva il salario giusto, incentivi per 1 miliardo a chi 'non sottopaga'; Decreto lavoro, via libera in CdM. Meloni: quasi 1 miliardo per rinnovo incentivi; Dl lavoro, Meloni: Un miliardo di incentivi solo per chi applica il salario giusto. Decreto lavoro, via libera in CdM. Meloni: quasi 1 miliardo per rinnovo incentivi(Teleborsa) - Via libera in Consiglio dei Ministro al decreto lavoro che stanzia quasi un miliardo di euro per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi occupazionali. In particolare quel ... finanza.repubblica.it Meloni: Un miliardo per rinnovare incentivi occupazionaliIl Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto lavoro. In conferenza stampa la premier Giorgia Meloni ne ha illustrato i contenuti ... interris.it Via libera del Cdm al dl Lavoro: sul piatto quasi un miliardo di euro per incentivare l’occupazione - facebook.com facebook Caso #Minetti, la dormita della procura Quella rivelazione dell'ex pm Di Pisa su #Borsellino Da #Meloni un miliardo per il lavoro di qualità Ecco la nostra prima pagina #buongiorno #29aprile #iltempoquotidiano x.com