Durante l’estate 2026, le mete più cercate dagli italiani sono quelle accessibili con budget contenuti, evidenziando un aumento dell’interesse per i viaggi low cost rispetto agli anni precedenti. La preferenza si concentra su destinazioni che offrono tariffe più basse e possibilità di risparmio, indicando un cambiamento rispetto al passato, quando questa modalità di viaggio era più diffusa tra studenti e zaino in spalla. La tendenza si riflette in una maggiore attenzione alle offerte e alle opzioni di viaggio economiche.

Se fino a qualche anno fa la vacanza “low cost” era quasi una nicchia per studenti e viaggiatori zaino in spalla, l’estate 2026 segna un cambio di passo netto: oggi viaggiare spendendo il giusto è diventata la priorità di molti italiani. Lo raccontano i dati dei Google Travel Trends 2026, secondo cui le ricerche legate ai viaggi a basso costo sono aumentate in modo esponenziale negli ultimi dodici mesi, superando di gran lunga l’interesse per il turismo di lusso. Allo stesso tempo, report e analisi di settore confermano che si cercano soggiorni più brevi, periodi alternativi all’altissima stagione e combinazioni intelligenti tra mare, città d’arte e benessere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Estate all’insegna dei viaggi low cost: le mete più cercate dagli italiani e come risparmiare davvero

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4 VIAGGI LOW COST IN CAMPER ESTATE 2026

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