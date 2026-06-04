Svolta per le startup | Invitalia e Emilia-Romagna firmano l’accordo

Invitalia ha firmato un accordo con la regione Emilia-Romagna per modificare le modalità di finanziamento alle startup locali. L’intesa prevede l’adozione di strumenti specifici per sostenere il settore manifatturiero. I dettagli sui cambiamenti nei criteri di accesso ai fondi e sui nuovi strumenti di supporto non sono stati ancora comunicati. L’accordo mira a rafforzare il sostegno alle imprese emergenti e alla produzione industriale della regione.

Come cambieranno i finanziamenti per le startup in Emilia-Romagna?. Quali strumenti specifici utilizzerà Invitalia per sostenere la manifattura?. Perché Bologna diventerà il centro dell'innovazione tecnologica nazionale?. Quali modelli di business beneficeranno del nuovo piano triennale?.? In Breve Accordo inserito nel piano strategico triennale di Invitalia. Focus su contratto di sviluppo e innovazione tecnologica locale. Bologna ospiterà l'evento annuale del Sistema Invitalia Startup. Collaborazione basata sul percorso iniziato durante le fasi di ricostruzione.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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