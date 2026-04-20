Diritti e memoria | gli atenei pisani insieme per ' Le Università per Giulio Regeni'

Lunedì 28 aprile si svolgerà una manifestazione presso l’Aula Magna del Polo Carmignani, in piazza dei Cavalieri, a Pisa. L’evento, dedicato a Giulio Regeni, prevede l’apertura delle prenotazioni per partecipare alla giornata. La manifestazione coinvolge diversi atenei locali e si terrà a partire dalle 9 del mattino. La partecipazione è rivolta a chi desidera ricordare il ricercatore e approfondire tematiche legate ai diritti e alla memoria.

Sono aperte le prenotazioni per partecipare alla giornata dedicata a Giulio Regeni, in programma martedì 28 aprile dalle ore 9 all'Aula Magna del Polo Carmignani (piazza dei Cavalieri, 6). Il click day è martedì 22 aprile alle 12 sulla piattaforma eventbrite, i posti messi a disposizione sono 220.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Regeni, l’Università di Foggia aderisce all’iniziativa “Le Università per Giulio”

Leggi anche: Regeni, Vanvitelli aderisce all’iniziativa ‘Le università per Giulio’

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: L’Università degli Studi di Palermo tra i 76 Atenei italiani che hanno aderito all’iniziativa Le Università per Giulio Regeni; La memoria dà fastidio. I tagli del Mic agli archivi; Regeni, memoria e verità al Festival Tulipani: proiezione del documentario di Manetti; Macerata ricorda Giulio Regeni: l’evento che sta facendo parlare tutta l’Italia.

La legale della famiglia di Giulio Regeni: L'Egitto non è un Paese sicuroL'avvocata Alessandra Ballerini, alla proiezione del documentario Giulio Regeni - Tutto il male del mondo ribadisce l'insicurezza del paese nordafricano e sottolinea il clima di paura che vive anche c ... wired.it

Giulio Regeni all’Università di Parma: evento il 22 e 23 aprileIl 22 e 23 aprile, l'Università di Parma ospita eventi gratuiti su Giulio Regeni, con proiezioni e incontri. Partecipa anche tu! controcampus.it

Giulio Regeni. Tutto il male del mondo, il documentario di Simone Manetti, prodotto da Ganesh e Fandango, dedicato al giovane ricercatore italiano assassinato in Egitto nel 2016 e alla lunga battaglia per la verità sul suo sequestro, sulle torture e sull’omici - facebook.com facebook

Università di Genova per Giulio #Regeni #TuttoilMaledelMondo @leg_alessandra x.com