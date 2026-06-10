Emilia-Romagna | 300mila euro per 126 progetti giovanili e scuole

Notizia in breve

In Emilia-Romagna sono stati stanziati 300mila euro per finanziare 126 progetti rivolti a giovani e scuole. I fondi saranno suddivisi tra istituti scolastici e organizzazioni del terzo settore, anche se i dettagli sulla ripartizione non sono stati specificati. A Parma, alcuni progetti scolastici hanno ricevuto premi incentrati su temi come l’ambiente, l’inclusione e l’innovazione educativa.