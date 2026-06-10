Emilia-Romagna | 300mila euro per 126 progetti giovanili e scuole
In Emilia-Romagna sono stati stanziati 300mila euro per finanziare 126 progetti rivolti a giovani e scuole. I fondi saranno suddivisi tra istituti scolastici e organizzazioni del terzo settore, anche se i dettagli sulla ripartizione non sono stati specificati. A Parma, alcuni progetti scolastici hanno ricevuto premi incentrati su temi come l’ambiente, l’inclusione e l’innovazione educativa.
Come verranno distribuiti i fondi tra scuole e terzo settore?. Quali temi specifici hanno vinto i premi nelle scuole di Parma?. Chi sono i soggetti che parteciperanno al progetto Concittadini?. Come cambierà l'educazione civica con i nuovi fondi per la digitalità?.? In Breve Fondi distribuiti tra 46 scuole, 26 enti locali e 54 progetti del Terzo settore.. Contributi economici variabili da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro.. Progetto Concittadini coinvolge 68mila ragazzi e 11mila adulti nel periodo 2025-26.. Tre istituti comprensivi di Parma premiati per progetti su rispetto, Costituzione e cittadinanza.. L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna finanzia 126 progetti giovanili con quasi 300mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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