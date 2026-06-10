Emilia-Romagna | 300mila euro per 126 progetti giovanili e scuole

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Emilia-Romagna sono stati stanziati 300mila euro per finanziare 126 progetti rivolti a giovani e scuole. I fondi saranno suddivisi tra istituti scolastici e organizzazioni del terzo settore, anche se i dettagli sulla ripartizione non sono stati specificati. A Parma, alcuni progetti scolastici hanno ricevuto premi incentrati su temi come l’ambiente, l’inclusione e l’innovazione educativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come verranno distribuiti i fondi tra scuole e terzo settore?. Quali temi specifici hanno vinto i premi nelle scuole di Parma?. Chi sono i soggetti che parteciperanno al progetto Concittadini?. Come cambierà l'educazione civica con i nuovi fondi per la digitalità?.? In Breve Fondi distribuiti tra 46 scuole, 26 enti locali e 54 progetti del Terzo settore.. Contributi economici variabili da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro.. Progetto Concittadini coinvolge 68mila ragazzi e 11mila adulti nel periodo 2025-26.. Tre istituti comprensivi di Parma premiati per progetti su rispetto, Costituzione e cittadinanza.. L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna finanzia 126 progetti giovanili con quasi 300mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

emilia romagna 300mila euro per 126 progetti giovanili e scuole
© Ameve.eu - Emilia-Romagna: 300mila euro per 126 progetti giovanili e scuole
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sanità Emilia-Romagna al top: 35 progetti finanziati per 14 milioni di euroIn Emilia-Romagna, sono stati approvati 35 progetti nel settore sanitario, con un finanziamento totale di 14 milioni di euro.

L’Emilia-Romagna sostiene le pluriclassi in Appennino: al via 44 progetti finanziati dalla Regione con 385mila euroIn Emilia-Romagna, la Regione ha annunciato l’avvio di 44 progetti destinati alle pluriclassi nelle zone dell’Appennino, con un finanziamento totale...

Argomenti più discussi: Bando Emilia-Romagna Commercio 2026: 50.000€ a Fondo Perduto (DGR 718); Sanità digitale al palo, la Regione spende oltre 300mila euro per promuovere il fascicolo sanitario elettronico; Cervarezza, restituito alla comunità il Campo Sportivo Ambrogio Gabriele Guglielmi: oltre 300 mila euro per completare e riaprire un’opera attesa da anni; Fascicolo Sanitario al palo nel Lazio, lo usa solo il 9% dei cittadini: la Regione lancia un maxi-piano da 300mila euro per battere lo scetticismo.

Allarme lupi, Legacoop: 300mila euro di danniLupi e fauna selvatica hanno causato danni per circa 300mila euro nel 2025 ai campi coltivati dalle Cooperative Agricole Braccianti della provincia di Ravenna. L’ultimo episodio pochi giorni fa ad ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web