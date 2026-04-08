In Emilia-Romagna, sono stati approvati 35 progetti nel settore sanitario, con un finanziamento totale di 14 milioni di euro. La regione si distingue per la capacità di attrarre risorse e per l’elevata qualità dei servizi offerti. I fondi saranno destinati a miglioramenti e innovazioni nelle strutture e nelle pratiche sanitarie, rafforzando la presenza di risorse e competenze sul territorio. La finalità è consolidare la posizione di rilievo della regione nel panorama sanitario nazionale.

Bologna, 8 aprile 2026 – La qualità, la professionalità e la capacità di attrazione di risorse del territorio. Proprietà in serbo alla Regione Emilia-Romagna, che conferma la propria leadership nel panorama della ricerca sanitaria nazionale. Secondo le ultime valutazioni ministeriali e i risultati del Bando Ricerca 2024, i cinque Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) presenti sul territorio si collocano tra i migliori a livello nazionale, mentre complessivamente la Regione si piazza al primo posto per numero di progetti finanziati dalle Aziende sanitarie e al terzo considerando anche gli Irccs, dietro solo a Lombardia e Lazio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanità Emilia-Romagna al top: 35 progetti finanziati per 14 milioni di euro

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