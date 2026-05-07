L’Emilia-Romagna sostiene le pluriclassi in Appennino | al via 44 progetti finanziati dalla Regione con 385mila euro
In Emilia-Romagna, la Regione ha annunciato l’avvio di 44 progetti destinati alle pluriclassi nelle zone dell’Appennino, con un finanziamento totale di 385mila euro. La prima fase del terzo bando regionale ha visto la presentazione di 21 domande, provenienti da Comuni e da un’Unione montana. Le iniziative sono state approvate per sostenere le attività scolastiche nelle aree montane della regione.
Con 21 candidature presentate da Comuni e da un’Unione montana si è chiusa la prima finestra del terzo bando regionale per le pluriclassi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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