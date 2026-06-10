È stata diffusa una nota stampa da parte di Evangelista Campagnuolo di Avanti Insieme, in cui si sottolinea che l’emergenza cinghiali richiede interventi immediati. Si afferma che agricoltura, sicurezza e territori non possono più aspettare. La dichiarazione evidenzia la necessità di risposte rapide per affrontare la situazione e limitare i danni causati dalla presenza eccessiva di cinghiali nelle aree agricole e rurali.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Evangelista Campagnuolo (Avanti Insieme). L’emergenza cinghiali nella provincia di Benevento ha ormai superato ogni livello di tollerabilità. Non siamo più di fronte a una semplice problematica legata alla fauna selvatica, ma a una vera e propria emergenza che coinvolge agricoltura, sicurezza pubblica, viabilità e tutela delle aree interne. Nel Sannio la presenza dei cinghiali continua a crescere in maniera incontrollata, provocando danni ingenti alle coltivazioni, mettendo a rischio il lavoro degli agricoltori e aumentando il numero di incidenti sulle strade provinciali e comunali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Emergenza cinghiali, Campagnuolo: “Agricoltura, sicurezza e territori non possono aspettare”

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