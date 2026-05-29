La presenza di cinghiali nei centri abitati e lungo le strade del Sannio sta aumentando, creando rischi per la sicurezza pubblica e la circolazione stradale. La situazione ha portato a danni significativi alle colture agricole. Un rappresentante ha richiesto una seduta della Commissione Agricoltura per affrontare il problema.

Tempo di lettura: 2 minuti Sta diventando sempre più allarmante la presenza dei cinghiali nei centri abitati e lungo le strade del Sannio, con crescenti rischi per la sicurezza dei cittadini e della circolazione stradale, oltre ai gravi danni arrecati alle colture agricole. Sul tema interviene il consigliere regionale Fernando Errico, componente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, che propone la convocazione di una seduta dedicata della Commissione regionale Agricoltura. “L’obiettivo – spiega Errico – è quello di affrontare in maniera concreta e condivisa una problematica ormai non più rinviabile, coinvolgendo tutti gli enti interessati: amministrazioni locali, associazioni agricole, ATC, rappresentanti del mondo venatorio, forze dell’ordine e organismi competenti in materia ambientale e sanitaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Emergenza cinghiali nel Sannio, Errico chiede una seduta della Commissione Agricoltura

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