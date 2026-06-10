Ema Stokholma | ho dormito con Achille Lauro ma sono innamorata

Ema Stokholma ha raccontato di aver dormito con Achille Lauro durante un evento a Pechino. La conduttrice ha dichiarato di essere innamorata, senza fornire dettagli specifici sulla natura del rapporto o sulle circostanze dell'incontro. La rivelazione arriva dopo settimane di silenzio, e la sua frase suggerisce un legame più profondo con l'artista, senza ulteriori precisazioni sul loro rapporto o sui sentimenti coinvolti.

Cosa è successo davvero tra lei e Achille Lauro a Pechino?. Chi è l'uomo che ha cambiato il suo modo di essere?. Perché la conduttrice rifiuta categoricamente di invecchiare accanto a un partner?. Come ha trasformato i traumi dell'infanzia in una nuova identità?.? In Breve Nessun legame romantico con Samuray Jay nonostante l'affetto dichiarato. Infanzia segnata da violenza materna e assenza paterna in Francia. Amicizia con Andrea Delogu fondamentale per la scrittura del libro autobiografico. Commenti ironici su imitazioni di Giulia Vecchio al GialappaShow e profumi di Renga e Raf. Ema Stokholma rivela dettagli sul rapporto con Achille Lauro e il nuovo amore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ema Stokholma: «Ho dormito con Achille Lauro senza fare nulla. Sono innamorata»

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