Ema Stokholma ha raccontato di aver condiviso il letto con Achille Lauro durante l’esperienza a Pechino Express, precisando che non è successo nulla tra loro. Ha anche parlato di essere innamorata, ma ha aggiunto di non voler invecchiare con un uomo. La giornalista ha rilasciato queste dichiarazioni in un’intervista a Chi, condividendo dettagli sulla sua vita sentimentale e le esperienze recenti.

Dall’esperienza a Pechino Express, durante il quale rivela di aver dormito con Achille Lauro, al suo nuovo amore: Ema Stokholma si racconta in un’intervista a Chi. La conduttrice parla anche della sua imitazione che Giulia Vecchio ha proposto al GialappaShow: “Non c’è una cosa sbagliata o inventata. Non me ne rendo conto, ma mi mandano i video in cui uso quei modi di dire, che ho imparato a Milano, o mi muovo in quel modo mentre parlo”. Di lei dice: “Cerco di gestire la rabbia e l’insicurezza. All’inizio ero un pacchetto da lasciare, non da prendere”. Sull’amicizia con Andrea Delogu, invece, afferma: “È stata la prima a chiedermi veramente della mia vita. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ema Stokholma: “Ho dormito con Achille Lauro ma non è successo nulla. Sono innamorata, ma non invecchierò con un uomo”

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Ema Stokholma: «Ho dormito con Achille Lauro senza fare nulla. Sono innamorata»

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