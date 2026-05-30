Ema Stokholma | So che non si dice ma ho 42 anni e sono felice di non avere fatto figli

Un tweet di una conduttrice Rai ha suscitato discussioni online. A 42 anni, ha dichiarato di essere felice di non aver avuto figli, affermando che si tratta di una scelta personale. La frase ha generato reazioni tra utenti, alcuni sostenendo la libertà di decidere sulla propria vita, altri criticando la posizione. La conduttrice ha scritto di sapere che non si dice, ma ha voluto condividere il suo pensiero.

Un tweet pubblicato da Ema Stokholma su X scatena un dibattito. La conduttrice Rai, a 42 anni, si dice felice di non avere avuto figli. E i commenti si dicono tra chi la sostiene e chi invece, non avendo apprezzato, le punta il dito contro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ema Stokholma: «Ho 42 anni e sono felice di non aver fatto figli»

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Temi più discussi: Ema Stokholma: Ho 42 anni e sono felice di non aver fatto figli. Le critiche: Se senti il bisogno di urlarlo, non sei così felice; Gino Castaldo: L'imitazione della Gialappa's? Non mi è piaciuta. Ecco cosa pensai quando incontrai Ema Stokholma; Nel 2026 una donna non può dire che non vuole figli che viene subito offesa: il caso di Ema Stokholma.

Ma di preciso, a chi cazzo gliene frega? x.com/emastokholma/s… x.com

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