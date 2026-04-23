Recentemente si è diffusa la notizia che Achille Lauro sarebbe coinvolto sentimentalmente con l’ex tronista Lavinia Mauro, ma le fonti ufficiali non hanno confermato questa informazione. Achille Lauro è noto per mantenere privata la sua vita personale e raramente commenta questioni di natura sentimentale. Non ci sono dichiarazioni pubbliche o conferme da parte dell’artista o di persone vicine che attestino questa relazione.

C’è chi prova costantemente a infrangere la proverbiale riservatezza di Achille Lauro, poco avvezzo a esporre la propria vita sentimentale. L’ultimo tentativo ha coinvolto Lavinia Mauro, volto noto a chi segue Uomini e Donne: secondo voci di corridoio, tra il cantante e l’ex tronista di Maria De Filippi ci sarebbe del tenero. Ma la verità è un’altra. Le voci sulla presunta relazione di Achille Lauro. Le voci hanno preso a rincorrersi dopo l’evento dello scorso 18 aprile, quando Achille Lauro ha sorpreso Roma con uno show mozzafiato davanti alla Fontana di Trevi, per lanciare la nuova edizione del suo album Comuni Immortali. Con un elegantissimo abito bianco, l’artista sembrava uscito da un film d’altri tempi, in linea con l’immagine vintage a cui ha abituato il suo pubblico.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Achille Lauro sta con l’ex tronista Lavinia Mauro”, ma la verità è un’altra

ACHILLE LAURO testimone di nozze

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