Elezioni FIGC e norma pantouflage | il caso Malagò passa ufficialmente all’Anac

Da calcionews24.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il caso Malagò è stato trasmesso ufficialmente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac). La questione riguarda la norma pantouflage e si inserisce nel percorso verso le prossime elezioni della FIGC, segnando un nuovo passaggio istituzionale.

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Elezioni FIGC e la verità sulla norma pantouflage: il caso Malagò è passato ufficialmente all’Anac. Il percorso verso le prossime elezioni della FIGC si arricchisce di un nuovo, fondamentale snodo istituzionale. La potenziale ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza federale, legata alla discussa applicazione della cosiddetta norma “ pantouflage “, non verrà giudicata dal Collegio di Garanzia dello Sport. L’organo istituito presso il Coni ha infatti stabilito di non avere la competenza necessaria per deliberare in merito, trasferendo di fatto l’onere della decisione finale all’ Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Lo riporta Calcio e Finanza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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