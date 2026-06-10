Il caso Malagò è stato trasmesso ufficialmente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac). La questione riguarda la norma pantouflage e si inserisce nel percorso verso le prossime elezioni della FIGC, segnando un nuovo passaggio istituzionale.

Elezioni FIGC e la verità sulla norma pantouflage: il caso Malagò è passato ufficialmente all’Anac. Il percorso verso le prossime elezioni della FIGC si arricchisce di un nuovo, fondamentale snodo istituzionale. La potenziale ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza federale, legata alla discussa applicazione della cosiddetta norma “ pantouflage “, non verrà giudicata dal Collegio di Garanzia dello Sport. L’organo istituito presso il Coni ha infatti stabilito di non avere la competenza necessaria per deliberare in merito, trasferendo di fatto l’onere della decisione finale all’ Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Lo riporta Calcio e Finanza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Elezioni FIGC e norma pantouflage: il caso Malagò passa ufficialmente all’Anac

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Malagò in Figc, lo spettro del “pantouflage” non esiste: parla l’ex presidente AnacUn avvocato esperto in affari pubblici ha chiarito che nel caso di un ex presidente di un ente sportivo coinvolto in un’indagine, non si applica il...

Leggi anche: L’elezione di Malagò è un caso: cosa è il “Pantouflage” e perché Abodi ha chiesto verifiche a Coni e Anac

Temi più discussi: Elezioni FIGC, Abodi chiede a Coni e Anac una verifica per chiarire l'eleggibilità di Malagò; Abodi chiede verifica su pantouflage nello sport; L’elezione di Malagò è un caso: cosa è il Pantouflage e perché Abodi ha chiesto verifiche a Coni e Anac; Malagò ineleggibile? Collegio: 'Non compete a noi'.

Elezioni FIGC e norma pantouflage: il caso Malagò passa ufficialmente all’AnacElezioni FIGC e la verità sulla norma pantouflage: il caso Malagò è passato ufficialmente all’Anac Il percorso verso le prossime elezioni della FIGC si arricchisce di un nuovo, fondamentale snodo isti ... msn.com

Che cosa è il pantouflage: la norma che rappresenta l’ultimo ostacolo per Giovanni Malagò verso la presidenza FIGC. Le elezioni federali sono in programma per lunedì 22 giugno x.com

Bilancio Figc: 14 milioni pagati in tasse e ricavi commerciali in crescita reddit

Elezioni Figc, Malagò ineleggibile? Ministro Abodi chiede parere a Coni e AnacIl Ministro dello Sport, rispondendo a un'interrogazione, ha confermato che chiederà a Coni e Anac una verifica sulle norme sul 'panotuflage' in merito alle cariche sportive. La questione riguarda, in ... sport.sky.it