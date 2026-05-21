Un avvocato esperto in affari pubblici ha chiarito che nel caso di un ex presidente di un ente sportivo coinvolto in un’indagine, non si applica il fenomeno del “pantouflage”, ovvero il passaggio diretto tra pubblico e privato. La sua analisi si concentra sulla verifica dell’ineleggibilità dell’indagato, smentendo così le accuse di conflitto di interesse. La discussione riguarda le modalità di accesso e i limiti delle cariche pubbliche e private, senza che siano emerse prove di pratiche scorrette o di violazioni specifiche.

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© Calcionews24.com - Caso Malagò in Figc, lo spettro del “pantouflage” non esiste: parla l’ex presidente Anac

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