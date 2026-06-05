Una parola francese al centro di uno dei casi più intricati della governance sportiva italiana. È il “Pantouflage”, cioè il passaggio di un dirigente pubblico a incarichi nel settore privato, portandosi dietro le relazioni costruite nel ruolo istituzionale precedente. Ed è questa norma, introdotta dal cosiddetto Testo unico del pubblico impiego, a trasformare la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc in un caso giuridico e politico. Il nodo è temporale. Malagò ha lasciato la presidenza del Coni il 26 giugno 2025. Ha depositato la candidatura alla guida della Federcalcio il 13 maggio 2026, con le elezioni fissate per il 22 giugno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - L’elezione di Malagò è un caso: cosa è il “Pantouflage” e perché Abodi ha chiesto verifiche a Coni e Anac

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