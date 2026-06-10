Il 13 giugno, a Palermo, si terrà una cerimonia religiosa per celebrare il rinnovo delle promesse tra Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti. La coppia, sposata da 15 anni, parteciperà a una funzione in chiesa, seguita da un ricevimento. La data segna un anniversario importante, e l'evento si svolgerà in una location privata, con amici e familiari presenti.

La cerimonia prevede una celebrazione in chiesa e un momento di festa con amici e parenti. Lo ha anticipato proprio Vanity Fair. Sarà un’occasione per confermare pubblicamente una promessa e un equilibrio costruito negli anni. Federico Balzaretti, ex calciatore, era già padre di due bambine, Lucrezia e Ginevra, quando ha incontrato Eleonora Abbagnato, che poi è diventata madre anche di Julia, nel 2012, e tre anni dopo, nel 2015, di Gabriel. Una famiglia allargata che, col tempo, ha trovato una sua armonia, come lei stessa ha raccontato a Vanity Fair: «Federico e io abbiamo costruito una bellissima realtà. Le sue figlie mi hanno accettata da subito. Quando l’ho conosciuto avevano un anno e mezzo e tre anni e vivevano con lui». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, il rinnovo delle promesse a 15 anni dal matrimonio

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Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti Rinnovo delle Promesse a Palermo

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