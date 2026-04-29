Federico Balzaretti è un ex calciatore professionista che ha giocato come difensore. Durante la sua carriera ha militato in diverse squadre italiane di Serie A e ha partecipato con la nazionale italiana. Dopo aver concluso l’attività sportiva, si è dedicato a ruoli legati al mondo del calcio. Eleonora Abbagnato, ballerina e prima ballerina dell’Opera di Roma, è sposata con lui.

Elegante, determinata e sempre sotto i riflettori: Eleonora Abbagnato è una delle figure più riconoscibili della danza italiana. Ma accanto a lei, lontano dalle luci della ribalta quanto basta, c’è Federico Balzaretti, ex calciatore e oggi dirigente sportivo. Un legame solido, costruito tra città diverse, ritmi frenetici e una famiglia allargata che è diventata il loro punto di equilibrio. Chi è Federico Balzaretti. Nato a Torino nel 1981, Federico Balzaretti ha costruito la sua carriera inseguendo un pallone sin da bambino. Dopo i primi passi nelle giovanili del Torino, ha iniziato un percorso che lo ha portato a indossare maglie importanti del calcio italiano, tra cui Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eleonora Abbagnato, chi è il marito Federico Balzaretti

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