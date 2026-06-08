Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti il romantico rinnovo delle promesse a Palermo | Ci sposeremmo altre 10 volte

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno rinnovato le promesse di matrimonio a Palermo, celebrando oltre quindici anni di relazione. La coppia, composta dalla direttrice del balletto del teatro dell’opera di Roma e dall’ex calciatore, ha condiviso un momento intimo e romantico. Entrambi hanno dichiarato di essere disposti a sposarsi altre dieci volte, sottolineando la solidità del loro legame.

Oltre quindici anni d’amore e non sentirli anzi, continuare a celebrarli. Eleonora Abbagnato direttrice del balletto del teatro dell’opera di Roma e l’ex calciatore Federico Balzaretti, dopo tanto tempo sono uniti più che mai. E per questo hanno deciso di celebrare, di nuovo, la loro unione, a. 🔗 Leggi su Today.it

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Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti Un Amore e una Famiglia in Equilibrio

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