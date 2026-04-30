La Funtana in Festa | in programma tre giorni fra tradizione musica e convivialità

Dal primo al 3 maggio, a San Giuseppe di Comacchio, si svolgerà ‘La Funtana in Festa’, un evento di tre giorni che coinvolgerà la comunità con attività legate alla tradizione, musica dal vivo e momenti di convivialità. La manifestazione si svolgerà in diverse location del paese e vedrà la partecipazione di artisti locali e associazioni, offrendo un programma ricco di iniziative per tutte le età.

Dall'1 al 3 maggio, a San Giuseppe di Comacchio, si terrà ‘La Funtana in Festa’, tre giornate dedicate a tradizione, musica e convivialità. Un’occasione per vivere il paese tra stand, sapori del territorio e momenti di intrattenimento che animeranno la piazza. Nel Teatro Parrocchiale sarà.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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LA FUNTANA IN FESTA 1 - 2 - 3 maggio 2026 Piazza della Rimembranza - San Giuseppe di Comacchio Torna la Fiera di San Giuseppe di Comacchio con tanti spettacoli, buon cibo, sport ed intrattenimenti per tutti!! - facebook.com facebook