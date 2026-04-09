Palermo Pizza Experience | a Villa Filippina tre giorni di degustazioni cooking show e musica live

Da venerdì 10 aprile a domenica 12 aprile 2026, Villa Filippina ospita Palermo Pizza Experience, un evento dedicato alla pizza e all’arte bianca. Durante i tre giorni, si svolgeranno degustazioni, cooking show e musica dal vivo. L’iniziativa si svolge nella storica sede di Villa Filippina, offrendo agli appassionati l’opportunità di scoprire diverse varianti del piatto simbolo della tradizione locale.

Villa Filippina accoglie Palermo Pizza Experience, l’evento che celebra la cultura della pizza e dell’arte bianca, in programma da domani, venerdì 10 aprile a domenica 12 aprile 2026. Un viaggio nel gusto che mette in dialogo tradizione e creatività contemporanea. Inaugurazione alle ore 17.Al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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