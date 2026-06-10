Una malattia rara chiamata Granulomatosi Eosinofila con Poliangioite (EGPA) è al centro di richieste di miglioramento nell’assistenza. I pazienti, spesso in fase iniziale difficile da diagnosticare, chiedono una diagnosi più rapida e una maggiore attenzione da parte dei medici. La malattia si manifesta con sintomi variabili e può colpire diversi organi, complicando il percorso di cura. Le richieste riguardano anche un accesso più agevole alle cure specialistiche.

Arrivano da chi affronta una malattia complessa e non sempre agevole da riconoscere nelle sue fasi iniziali le richieste per migliorare l’assistenza e la presa in carico dell’EGPA. Il riassunto delle proposte è semplice e si può schematizzare in tre capitoli, sintesi di un piano di sette punti: superare la frammentazione assistenziale, azzerare i ritardi diagnostici e promuovere percorsi di presa in carico efficaci. A proporre queste indicazioni sono le associazioni dei pazienti con Granulomatosi Eosinofila con Poliangioite (EGPA) APACS APS, di EGPA Study Group e delle principali Società Scientifiche impegnate in quest’area. Si passa così, come ricorda Francesca R. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - EGPA, cos’è la Granulomatosi Eosinofila con Poliangioite e cosa chiedono i pazienti

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