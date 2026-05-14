Se c’è un’espressione abusata dai leader delle grandi potenze e dagli analisti geopolitici, quell’espressione è senza dubbio la “trappola di Tucidide”. La regola è stata confermata anche da Xi Jinping nel corso del cruciale incontro con Donald Trump a Pechino, per una visita di Stato che il presidente americano non compiva da nove anni. Nel consueto e prevedibile clima di distensione, scambiato per “cooperazione” o peggio “amicizia” personale, la frase del presidente-segretario mandarino ha aperto uno squarcio sulla vera natura del rapporto tra Usa e Cina: una contesa per la futura supremazia globale. Ecco perché. Cina e Usa "partner e non... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cos'è la "trappola di Tucidide" citata da Xi Jinping durante l'incontro con Trump e cosa c'entra con Taiwan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Trappola di Tucidide, cos'è e perché Xi l'ha citata davanti a Trump: è un chiaro messaggio politicoIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aperto oggi a Pechino un delicato confronto diplomatico con il leader cinese Xi Jinping, in un...

Cos’è la ‘trappola di Tucidide’ evocata da Xi JinpingRoma, 14 maggio 2026 - Che cos'è la 'trappola di Tucidide' evocata da Xi Jinping durante l'incontro con Donald Trump? La domanda posta del presidente...

Temi più discussi: Cina-Usa, Xi evoca a Trump la Trappola di Tucidide: di che cosa si tratta?; Xi Jinping accoglie Donald Trump e cita la trappola di Tucidide, l'avvertimento del presidente cinese; Cisgiordania, padre Bashar: Pace per cristiani sotto assedio, grazie al Papa che lo chiede al mondo; L’amarcord e la decadenza. Perché gli alpini e Genova sono la coppia perfetta.

Che cosa è la trappola di Tucidide citata da Xi Jinping x.com

Che cos’è la trappola di Tucidide e perché questa citazione è tanto usata nell’analisi geopoliticaDurante il bilaterale, Xi Jinping ha citato la «trappola di Tucidide», teoria che descrive il rischio di conflitto tra potenze emergenti e dominanti. Un monito per le relazioni sino-statunitensi ... milanofinanza.it

Cina-Usa, che cos'è la Trappola di Tucidide evocata da Xi Jinping a Donald Trump? Il significatoAl summit tra Donald Trump e Xi Jinping, il leader cinese ha evocato la Trappola di Tucidide. Ma, che cos’è esattamente? Ecco il suo significato. Cina-Usa, Xi Jinping evoca a Donald Trump la Trappo ... notizie.it