In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla scopriamo con gli esperti che cos’è l’Agenda 2030 e cosa c’è da fare per migliorare la vita dei pazienti
In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, sono stati presentati dati sulla malattia in Italia. Attualmente, circa 150.000 persone sono affette, con oltre 3.600 nuove diagnosi ogni anno. La maggior parte dei pazienti ha tra i 20 e i 40 anni, e il rapporto tra donne e uomini è di 3 a 1. L’obiettivo è migliorare la gestione e le condizioni di vita attraverso iniziative legate all’Agenda 2030.
L a sclerosi multipla in Italia riguarda 150.000 persone, con oltre 3.600 nuove diagnosi ogni anno. La malattia colpisce per lo più giovani e adulti tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne, con un rapporto di 3 a 1 rispetto agli uomini. È una malattia cronica, complessa e in molti casi progressiva e invalidante, per la quale non esiste ancora una cura definitiva. In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla che si celebra il 30 maggio, scopriamo con gli esperti i progressi fatti e cosa c’è ancora da fare. Michelle Obama: «Mio padre, malato di sclerosi, mi insegnò l’importanza del voto» X Leggi anche › Claudia e la sfida alla sclerosi multipla: quando l’amore diventa un lascito per il futuro Sclerosi Multipla: i traguardi raggiunti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Sclerosi multipla: Vacca (Aism), Agenda 2030 punta a trasformare priorità in risultati concreti
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