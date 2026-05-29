In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla scopriamo con gli esperti che cos’è l’Agenda 2030 e cosa c’è da fare per migliorare la vita dei pazienti

Notizia in breve

In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, sono stati presentati dati sulla malattia in Italia. Attualmente, circa 150.000 persone sono affette, con oltre 3.600 nuove diagnosi ogni anno. La maggior parte dei pazienti ha tra i 20 e i 40 anni, e il rapporto tra donne e uomini è di 3 a 1. L’obiettivo è migliorare la gestione e le condizioni di vita attraverso iniziative legate all’Agenda 2030.