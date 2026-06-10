Effetto Picierno sul Pd | i dem perdono un punto e calano verso la soglia psicologica del 20% FdI al 29,5%

Da secoloditalia.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Partito Democratico scende al 20,5% in due settimane, perdendo un punto percentuale di consensi. La percentuale si avvicina alla soglia psicologica del 20%. Nel frattempo, il partito di centrodestra registra il 29,5%. I dati sono stati rilevati da un sondaggio condotto di recente.

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In venti giorni il Pd ha perso un punto percentuale di consenso, calando al 20,5%, assai prossimo alla soglia psicologica del 20%. Si tratta dell’oscillazione più rilevante registrata dall’ultimo sondaggio Noto per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani, in quadro che resta sostanzialmente stabile e che vede FdI saldamente primo partito con il 29,5%. Il Pd dall’«effetto referendum» all’«effetto Picierno». La rilevazione non entra nel dettaglio del perché del crollo del Pd, cui possono concorrere diversi fattori a partire dalla fine delle illusioni sul cosiddetto “effetto referendum”, che alla prova del voto amministrativo si è rivelato una mera illusione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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