In venti giorni il Pd ha perso un punto percentuale di consenso, calando al 20,5%, assai prossimo alla soglia psicologica del 20%. Si tratta dell’oscillazione più rilevante registrata dall’ultimo sondaggio Noto per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani, in quadro che resta sostanzialmente stabile e che vede FdI saldamente primo partito con il 29,5%. Il Pd dall’«effetto referendum» all’«effetto Picierno». La rilevazione non entra nel dettaglio del perché del crollo del Pd, cui possono concorrere diversi fattori a partire dalla fine delle illusioni sul cosiddetto “effetto referendum”, che alla prova del voto amministrativo si è rivelato una mera illusione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Effetto Picierno” sul Pd: i dem perdono un punto e calano verso la soglia psicologica del 20%. FdI al 29,5%

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