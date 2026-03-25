Effetto referendum sul voto giù FdI e su Pd e M5S | sondaggio politico

L'ultimo sondaggio dell'Istituto Noto, pubblicato oggi, mostra un calo di consensi per Fratelli d'Italia e un aumento per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. La rilevazione è stata condotta subito dopo la vittoria del 'No' al referendum sulla giustizia. I dati indicano come le preferenze degli italiani siano cambiate in modo evidente rispetto ai sondaggi precedenti.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia in calo, Pd in rialzo, su anche il M5S. All’indomani della vittoria del 'No' al referendum sulla giustizia, è questo il quadro delineato dall'ultimo sondaggio dell’Istituto Noto per ‘Porta a Porta’. Più nel dettaglio, 'Noto' rileva come Fratelli d’Italia perda lo 0,5% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 4 marzo ed è dato al 29%, seguito dal Pd al 22% che guadagna mezzo punto (+0,5%) e dal M5s al 13% che sale anch’esso di mezzo punto percentuale. Anche Forza Italia all’8,5% cresce dello 0,5%, mentre la Lega all’8% sale di un punto (+1%). Avs è al 6% e perde mezzo punto (-0,5) come Azione al 3 (-0,5%). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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