Le squadre italiane partecipanti alle Olimpiadi degli Scacchi sono state ufficialmente annunciate. I nomi dei giocatori sono stati comunicati nelle ultime settimane, con Lodici e Marina Brunello come guide delle rappresentative nazionali. La competizione si svolgerà a Samarcanda, e le squadre italiane sono state selezionate per competere nelle diverse categorie. La convocazione ufficiale comprende sia i componenti maschili che femminili, pronti a rappresentare l’Italia nella manifestazione internazionale.

Sono stati diramati in questi giorni i nominativi delle squadre che rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi degli Scacchi. La squadra Open è stata chiamata secondo le scelte del commissario tecnico RB Ramesh, uno dei più rinomati allenatori esistenti a livello mondiale, mentre la selezione femminile è sotto la guida di Mihail Marin, altro trainer e autore di grande (e giusta) fama. Partiamo dalla squadra Open, che si avvale di Lorenzo Lodici, Luca Moroni, Francesco Sonis, Sabino Brunello ed Edoardo Di Benedetto. Spicca, soprattutto, il fatto che non ci sarà Daniele Vocaturo, sempre presente dal 2010 (con un “anticipo” nel 2006 quando a Torino l’Italia poteva schierare tre squadre e lui era nella B). 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Ecco l’Italia per le Olimpiadi degli Scacchi a Samarcanda. Lodici e Marina Brunello le guide delle squadre azzurre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scacchi: agli Europei Lodici, Moroni e Brunello fanno 2/2 con belle vittorieSi è conclusa la seconda giornata degli Europei individuali di scacchi a Katowice, con oltre 500 partecipanti.

Scacchi: tris azzurro a punteggio pieno. Derby Brunello-Lodici al 4° turnoGli Europei individuali di scacchi si sono conclusi con il terzo turno, giocato a Katowice, in Polonia.