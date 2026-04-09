Scacchi | tris azzurro a punteggio pieno Derby Brunello-Lodici al 4° turno

Gli Europei individuali di scacchi si sono conclusi con il terzo turno, giocato a Katowice, in Polonia. La squadra azzurra ha ottenuto tre vittorie consecutive, mantenendo il punteggio pieno. Nel quarto turno, i giocatori italiani affronteranno un derby tra i due favoriti, Brunello e Lodici. La competizione continua con attenzione crescente tra gli appassionati del gioco.

Terzo turno in archivio agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, in Polonia. Continuano a marciare con successo gli scacchisti italiani di spicco: i tre Grandi Maestri inviati in terra polacca, infatti, restano tutti a punteggio pieno (ma, come vedremo, almeno uno di loro dovrà lasciare questo status domani). In particolare, per il numero 1 tricolore Lorenzo Lodici arriva il successo sul Maestro Internazionale kosovaro Nderim Saraci attraverso lo sfruttamento di un pedone di vantaggio (molto avanzato, peraltro) in pieno mediogioco che diventa la base per quello che, nel finale, si tramuta in posizione vinta.... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi: tris azzurro a punteggio pieno. Derby Brunello-Lodici al 4° turno Scacchi: agli Europei Lodici, Moroni e Brunello fanno 2/2 con belle vittorieVa in archivio anche la seconda giornata agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, un evento da 500 iscritti e un... Scacchi: al via i Campionati Europei a Katowice. Lorenzo Lodici e altri sei in gara per l’ItaliaDa domani, a Katowice, prenderanno il via gli ormai tradizionali Campionati Europei individuali di scacchi. Scacchi: agli Europei Lodici, Moroni e Brunello fanno 2/2 con belle vittorieVa in archivio anche la seconda giornata agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, un evento da 500 iscritti e un livello di ... oasport.it Scacchi: agli Europei partono bene sei azzurri tra cui LodiciPartiti gli Europei assoluti a Katowice, che eleggeranno il nuovo campione continentale individuale di scacchi. Torneo quest'anno privo di giocatori oltre ... oasport.it