Si è conclusa la seconda giornata degli Europei individuali di scacchi a Katowice, con oltre 500 partecipanti. Tra i protagonisti, Lodici, Moroni e Brunello hanno ottenuto entrambe le vittorie, consolidando la loro posizione nel torneo. Il livello di gioco si conferma molto elevato, anche senza la presenza di grandi over 2700 di ELO. La competizione continua ad attirare l’attenzione degli appassionati di scacchi in tutta Europa.

Va in archivio anche la seconda giornata agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, un evento da 500 iscritti e un livello di gioco davvero alto anche senza gli over 2700 in fatto di ELO. In casa Italia le cose si mettono bene per quanto riguarda i tre giocatori di punta che sono andati in Polonia. Lorenzo Lodici conferma, con il Nero, le sue ambizioni battendo il lituano Aras Vardanyan dimostrando, in condizioni di simile tempo verso la quarantesima mossa, di avere miglior comprensione della posizione sulla scacchiera, facendo sparire il compenso posizionale del Bianco contro il pedone in meno dopo un incauto cambio di Torri offerto da Vardanyan e accettato da Lorenzo, che poi può lanciare i suoi tre pedoni a, b e c verso la promozione con più agio rispetto a quelli f e g del Bianco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: agli Europei Lodici, Moroni e Brunello fanno 2/2 con belle vittorie

Scacchi: agli Europei partono bene sei azzurri tra cui LodiciPartiti gli Europei assoluti a Katowice, che eleggeranno il nuovo campione continentale individuale di scacchi.

Scacchi: al via i Campionati Europei a Katowice. Lorenzo Lodici e altri sei in gara per l’ItaliaDa domani, a Katowice, prenderanno il via gli ormai tradizionali Campionati Europei individuali di scacchi.

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#scacchi Iniziano oggi alle 15 gli Europei individuali di scacchi @ECUonline. Per l'Italia i giocatori di punta sono Lodici, Moroni e Sabino Brunello. I particolari: facebook.com/share/p/1bx4ab… x.com

La sinistra ossessionata da Trump dimentica quando Obama definì gli europei «scrocconi». #fblifestyle - facebook.com facebook