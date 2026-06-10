ebola 598 casi confermati nella repubblica democratica del congo

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo conta ora 598 casi confermati. La situazione sanitaria rimane critica, con numeri in crescita rispetto alle settimane precedenti. Non sono stati segnalati decessi nelle ultime ore. Le autorità sanitarie continuano a monitorare la diffusione del virus e a implementare misure di contenimento. La diffusione del virus resta un problema di salute pubblica nel paese.

L’ultima epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto i 598 casi confermati. Ad annunciarlo le autorità sanitarie della Rdc, secondo quanto riportato dai media locali. Il virus ha ucciso 115 persone dall’inizio della trasmissione, rimasta silenziosa per settimane prima ancora che i funzionari sapessero del suo ritorno. L’epidemia è stata dichiarata ufficialmente il 15 maggio, ma il governo ammette soltanto ora che il virus ha circolato inosservato per diverse settimane prima di essere identificato. Una diffusione silenziosa che ha gravemente complicato gli sforzi per tentare contenere il focolaio, permettendo al virus di attecchire in tre province già flagellate da altre problematiche, in una delle regioni più povere al mondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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