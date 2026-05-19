L’Ebola avanza nella Repubblica Democratica del Congo | 131 morti e oltre 500 casi sospetti L’Italia attiva le misure di vigilanza

L’epidemia di Ebola si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo, con un bilancio di 131 decessi e più di 500 casi sospetti registrati. Le autorità sanitarie locali stanno monitorando attentamente la situazione, mentre l’Italia ha deciso di attivare misure di vigilanza per prevenire eventuali contagi sul territorio nazionale. La diffusione del virus sta causando preoccupazione nelle regioni colpite e nelle nazioni vicine, portando a un aumento delle precauzioni sanitarie in diversi paesi.

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Centotrentuno morti e oltre 500 casi sospetti. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo fa tremare l'Africa mentre anche l'Italia si muove decidendo di attivare misure di vigilanza. In base a quanto rilevato dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, il virus Bundibugyo si è diffuso - con due casi confermati e un decesso - anche nel vicino Uganda a Kampala. In base alle raccomandazioni del Gruppo consultivo di emergenza (Ecg), la situazione autorizza l'organizzazione Africa Cdc - Centres for Diseade Control and Prevention - a guidare e coordinare le risposte al virus. Sarà... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Ebola avanza nella Repubblica Democratica del Congo: 131 morti e oltre 500 casi sospetti. L’Italia attiva le misure di vigilanza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video El virus avanza en República Democrática del Congo, llegó a Uganda y encendió la alarma por la ce... Sullo stesso argomento Congo, nuova epidemia di Ebola: oltre 240 casi sospetti e 65 mortiL’Africa Centres for Disease Control and Prevention (CDC) ha confermato un nuovo focolaio di Ebola in una provincia remota del Congo orientale. Ebola in Congo, cresce l’emergenza sanitaria: oltre 130 morti e centinaia di casi sospettiABBONATI A DAYITALIANEWS L’epidemia continua a espandersi nella Repubblica Democratica del Congo Si aggrava il bilancio dell’epidemia di Ebola nella... Salgono a 118 i decessi per l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del CongoSono saliti ad almeno 118 i decessi segnalati a causa dell’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 390 casi sospetti, secondo ... gds.it Nuova epidemia di ebola nella Repubblica democratica del CongoIl focolaio dichiarato il 15 maggio. Oltre 300 casi, più di 80 decessi e il rischio di aggravare una crisi umanitaria già fragile.. ActionAid: Evitare che interrompa scuola, protezione e servizi esse ... romasette.it