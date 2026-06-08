ebola aumentano i casi in repubblica democratica del congo e uganda

L’epidemia di virus Bundibugyo si sta diffondendo rapidamente, con un aumento dei casi nella Repubblica Democratica del Congo e una trasmissione che si estende anche in Uganda.

Al 6 giugno nella Repubblica Democratica del Congo sono stati segnalati un totale di 515 casi confermati di Ebola, con 91 morti L’epidemia di malattia da virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo continua a evolvere rapidamente, “con un aumento del numero di casi, della diffusione geografica e della trasmissione in Uganda”. A segnalarlo è l’ultimo report dell’Organizzazione mondiale della sanità. Ma di che numeri parliamo? Al 6 giugno nella Repubblica Democratica del Congo sono stati segnalati un totale di 515 casi confermati di Ebola, con 91 decessi. L’Uganda ha segnalato 19 casi confermati, inclusi due decessi, più un probabile contagiato deceduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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