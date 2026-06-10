Durante un’amichevole tra Ungheria e Kazakistan, una giocatrice è caduta in campo percorrendo più di 20 metri. La caduta ha causato un momento di grande tensione, con un silenzio improvviso che si è diffuso tra il pubblico e gli altri giocatori. La partita è stata interrotta per alcuni minuti mentre si attendeva l’intervento medico. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della giocatrice dopo l’incidente.

Attimi di forte tensione e un silenzio improvviso calato sullo stadio hanno interrotto per alcuni minuti l’amichevole internazionale tra Ungheria e Kazakistan. Un incidente inatteso ha trasformato il match di Debrecen in una scena di grande apprensione, con giocatori e staff costretti a interrompere ogni attività mentre la sicurezza interveniva rapidamente. Spidercam Ungheria Kazakistan: il momento della paura a Debrecen. Durante la sfida allo stadio Nagyerdei di Debrecen, una spidercam televisiva sospesa sopra il terreno di gioco ha improvvisamente ceduto, precipitando verso il campo da un’altezza superiore ai 20 metri. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione di giocatori e operatori a bordo campo, costretti a interrompere il gioco in via precauzionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È precipitata in campo per oltre 20 metri”: paura durante la partita (VIDEO)

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Paura in campo durante Ungheria-Kazakistan: una spidercam precipita da oltre 20 metri

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