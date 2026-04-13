Vergogna durante una partita | tifosi lanciano fumogeni e petardi in campo ferito un calciatore - VIDEO
Durante una partita di Promozione a Pomgiliano, alcuni tifosi del Brusciano hanno lanciato fumogeni e petardi in campo indirizzati alla squadra avversaria del Casoria. Nel caos generato, un calciatore è rimasto ferito. La scena è stata ripresa in un video che mostra l’accaduto, suscitando reazioni di sdegno tra spettatori e autorità sportive. La partita è proseguita con tensione e senza ulteriori incidenti.
Vergogna a Pomgiliano dove ieri, nel corso di una partita di Promozione, alcuni tifosi del Brusciano hanno lanciato petardi e fumogeni in campo, all'indirizzo della squadra avversaria del Casoria. L'atto di violenza, oltre a determinare l'interruzione del match (vinto dal Casoria per 1 a 0), ha.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Lanciano fumogeni e petardi in campo durante una partita allo stadio di Trapani, Daspo per tre titosiTre tifosi sono stati raggiunti dai provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) su decisione del Questore di Trapani...
Corteo per Askatasuna, scontri a Torino: manifestanti lanciano petardi e fumogeni la polizia risponde con lacrimogeni – VideoBombe carta, petardi, bottiglie, fumogeni e fuochi pirotecnici sono stati lanciati dai manifestanti e lacrimogeni sono arrivati in risposta dalla...