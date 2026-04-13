Vergogna durante una partita | tifosi lanciano fumogeni e petardi in campo ferito un calciatore - VIDEO

Durante una partita di Promozione a Pomgiliano, alcuni tifosi del Brusciano hanno lanciato fumogeni e petardi in campo indirizzati alla squadra avversaria del Casoria. Nel caos generato, un calciatore è rimasto ferito. La scena è stata ripresa in un video che mostra l’accaduto, suscitando reazioni di sdegno tra spettatori e autorità sportive. La partita è proseguita con tensione e senza ulteriori incidenti.