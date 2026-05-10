Caos durante la partita tifosi invadono il campo | ora la squadra rischia grosso VIDEO

Da tvzap.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita, alcuni tifosi sono entrati in campo, creando scompiglio e interrompendo la gara. La situazione ha portato a momenti di tensione e caos tra i presenti. La federazione calcistica sta valutando le conseguenze di quanto accaduto, che potrebbero influire sulla squadra coinvolta. La partita, che doveva essere un evento di celebrazione, si è trasformata in un episodio difficile da gestire per le autorità sportive.

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Doveva essere la notte della festa per il titolo, ma si è trasformata in una delle pagine più controverse del calcio ceco degli ultimi anni. Il derby tra SK Slavia Prague e AC Sparta Prague è precipitato nel caos negli ultimi minuti di gioco, quando centinaia di tifosi hanno invaso improvvisamente il terreno di gioco interrompendo la partita e provocando scene di forte tensione. La sfida, decisiva per l’assegnazione del campionato, è stata sospesa e poi definitivamente interrotta dall’arbitro dopo momenti di paura che hanno coinvolto giocatori, staff e forze di sicurezza. Ora il caso rischia di avere conseguenze pesantissime anche sul piano sportivo.🔗 Leggi su Tvzap.it

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