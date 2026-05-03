Cascini ha deciso di puntare su un centro politico, scegliendo di avere la sede in un’edicola e di lanciare un nuovo sito internet. La presenza online mira a rendere più accessibile il programma elettorale ai cittadini, facilitando la consultazione. La scelta di non usare i tradizionali manifesti pubblicitari di grandi dimensioni rappresenta una novità rispetto alle campagne elettorali precedenti.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo sito web la consultazione del programma elettorale?. Perché Cascini ha rifiutato i classici manifesti 6×3 per la campagna?. Quali fattori internazionali causano il dissesto finanziario della macchina amministrativa?. Come potrà la solidarietà tra generazioni riavviare i quartieri di Chieti?.? In Breve Inaugurazione sede in via Bellini 18 a Chieti Scalo domenica mattina.. Lancio sito ufficiale Chieti in Comune per consultare programmi e candidati.. Strategia punta sulla solidarietà intergenerazionale per la ripartenza dei quartieri teatini.. Presidio fisico presso l'edicola di largo Martiri della libertà accanto ai portici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cascini punta sul centro: sede in un’edicola e nuovo sito online

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