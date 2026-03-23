INVALSI dal 25 marzo online il nuovo sito | accesso semplificato a dati e servizi

L’INVALSI lancerà il 25 marzo il nuovo portale istituzionale, con un aggiornamento che coinvolge struttura tecnologica, organizzazione dei contenuti e interfaccia grafica. L’annuncio è stato diffuso dal presidente Roberto Ricci. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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