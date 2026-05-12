Stefano Addeo, docente di Marigliano, ha provato a togliersi la vita dopo che nel 2025 aveva pubblicato su Facebook un messaggio in cui rivolgeva insulti alla figlia del presidente del Consiglio. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, che hanno riferito del suo tentativo di suicidio. L'episodio segue le polemiche scatenate dal post pubblicato in passato e le successive reazioni pubbliche.

Stefano Addeo, professore di Marigliano (Napoli) autore nel 2025 di un post su Facebook nel quale rivolgeva parole d'odio alla figlia di Giorgia Meloni, ha tentato nuovamente il suicidio. Stando alle prime informazioni, l'uomo si sarebbe gettato, domenica 10 maggio, dalla sua abitazione ed è ora ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli in condizioni che i sanitari definiscono "molto critiche". La prognosi è infatti al momento riservata. Non è comunque il primo gesto. Un anno fa Addeo aveva ingerito una forte dose di medicinali. Un'azione avvenuta proprio mentre il professore si trovava al centro della polemica per il post nel quale augurava a Ginevra, figlia di Meloni, di morire come Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa dall'ex fidanzato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Stefano Addeo, il prof che augurò la morte alla figlia di Meloni ha tentato il suicidio

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