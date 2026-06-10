È morta a 66 anni Patrizia Caselli la conduttrice che portò la cronaca nera in tv | il grande amore con Bettino Craxi poi la rivelazione choc sulla malattia

Patrizia Caselli, conduttrice nota per aver portato la cronaca nera in televisione, è morta a 66 anni dopo due anni di malattia. Aveva rivelato di avere un tumore ai polmoni al terzo stadio in un’intervista al “Corriere della Sera”. La morte è avvenuta nella notte, senza annunci ufficiali, e la giornalista aveva mantenuto il suo stile discreto fino alla fine.

Se n’è andata in punta di piedi, senza mai tradire il suo stile, Patrizia Caselli. La conduttrice tv è morta la notte scorsa, a 66 anni, dopo due anni di malattia lenta e dolorosa: un tumore ai polmoni al terzo stadio, che rivelò lei stessa in una lunga intervista al Corriere della Sera. “Sono terrorizzata, non sono pronta a lasciare niente”, ammise senza giri di parole due anni fa esatti. Lascia un figlio, François, che aveva adottato con l’ex marito, il medico Alberto Bossi, e il ricordo di una carriera di successo interrotta per seguire ad Hammamet il suo grande amore: Bettino Craxi. ADDIO A PATRIZIA CASELLI, LA CONDUTTRICE CHE PORTÒ LA CRONACA NERA IN TV. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

È MORTA PATRIZIA CASELLI: LA FAMOSA ATTRICE E CONDUTTRICE ITALIANA COLPITA DA TUMORE AVEVA 66 ANNI

Notizie e thread social correlati

È morta Patrizia Caselli, addio alla conduttrice che mollò tutto per seguire Craxi in Tunisia: la carriera in Tv, il tumore e l’adozionePatrizia Caselli, conduttrice e attrice nata a Milano nel 1960, è morta a 66 anni per complicazioni cardiache al Policlinico di Milano.

Addio a Patrizia Caselli: la vita tra tv, amori celebri e la relazione con Bettino CraxiPatrizia Caselli, attrice e conduttrice, è morta ieri a Milano all'età di 65 anni.

Temi più discussi: Morta Patrizia Caselli, l’attrice e conduttrice aveva 66 anni; Inter certa: chi arriva dalla Premier fa la differenza. Da Lukaku ad Akanji, gli esempi non mancano; Ariana Grande e Ethan Slater si sono lasciati dopo 3 anni; Via Dumfries, ecco l'identikit fatto da Ausilio del sostituto.

È morta a Milano all'età di 66 anni Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, volto noto degli anni Ottanta e Novanta. Tanti i messaggi di cordoglio sul suo profilo Facebook. Le era stato diagnosticato un carcinoma nel 2024, è deceduta per complicazioni c x.com

È morta a 66 anni Patrizia Caselli, celebre volto tv degli anni 80 e 90Conduttrice tv molto attiva tra la fine degli 80 e inizio 90, è stata compagna di Walter Chiari e Bettino Craxi ... iodonna.it

Morta a 66 anni Patrizia Caselli, conduttrice tv e cantante. Era nata a UdineVolto della televisione italiana tra gli anni Ottanta e Novanta, era stata legata a Walter Chiari e a Bettino Craxi ... rainews.it