È morta a 66 anni Patrizia Caselli la conduttrice che portò la cronaca nera in tv | il grande amore con Bettino Craxi poi la rivelazione choc sulla malattia

Da ilfattoquotidiano.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Patrizia Caselli, conduttrice nota per aver portato la cronaca nera in televisione, è morta a 66 anni dopo due anni di malattia. Aveva rivelato di avere un tumore ai polmoni al terzo stadio in un’intervista al “Corriere della Sera”. La morte è avvenuta nella notte, senza annunci ufficiali, e la giornalista aveva mantenuto il suo stile discreto fino alla fine.

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Se n’è andata in punta di piedi, senza mai tradire il suo stile, Patrizia Caselli. La conduttrice tv è morta la notte scorsa, a 66 anni, dopo due anni di malattia lenta e dolorosa: un tumore ai polmoni al terzo stadio, che rivelò lei stessa in una lunga intervista al Corriere della Sera. “Sono terrorizzata, non sono pronta a lasciare niente”, ammise senza giri di parole due anni fa esatti. Lascia un figlio, François, che aveva adottato con l’ex marito, il medico Alberto Bossi, e il ricordo di una carriera di successo interrotta per seguire ad Hammamet il suo grande amore: Bettino Craxi. ADDIO A PATRIZIA CASELLI, LA CONDUTTRICE CHE PORTÒ LA CRONACA NERA IN TV. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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È MORTA PATRIZIA CASELLI: LA FAMOSA ATTRICE E CONDUTTRICE ITALIANA COLPITA DA TUMORE AVEVA 66 ANNI

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