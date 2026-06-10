È già in clima Mondiali

La cantante colombiana ha condiviso dettagli sulla coreografia del nuovo singolo, scelto come inno ufficiale dei Mondiali 2026. A 49 anni, ha provato i passi dello spettacolo in volo, a bordo del suo jet privato, mentre si dirigeva in Messico. La canzone si intitola Dai Dai ed è pronta a essere presentata come colonna sonora della manifestazione calcistica.

S hakira è pronta a far ballare il mondo. La popstar colombiana, 49 anni, ha svelato i dettagli della coreografia di Dai Dai, il nuovo brano scelto come inno ufficiale dei Mondiali di calcio 2026, provando i passi dello show direttamente a bordo del suo jet privato in volo verso il Messico. Alla vigilia della cerimonia inaugurale dell’11 giugno, l’artista ha condiviso un video che la ritrae insieme al suo coreografo personale all’interno della lussuosa cabina passeggeri, l’unico spazio utile per ottimizzare i tempi strettissimi prima del debutto sul palco. Lo stile di Shakira. guarda le foto Shakira prova la coreografia per i Mondiali 2026 in aereo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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