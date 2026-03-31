In che girone dei Mondiali sarebbe l’Italia in caso di qualificazione ai Mondiali 2026? Già definite le avversarie

Nonostante le qualificazioni siano ancora in corso e i sei ultimi passaggi siano programmati tra la sera e la notte italiana, sono già stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2026, che si terranno tra Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio. L’Italia, qualora si qualificasse, si troverebbe in uno dei gironi assegnati, ma i dettagli specifici non sono stati ancora resi noti.

Nonostante le qualificazioni siano ancora in corso, con gli ultimi 6 pass che verranno assegnati tra la serata e la notte italiana, sono già stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2026 di calcio, che si svolgeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio. In caso di successo questa sera in casa della Bosnia Erzegovina, infatti, l’Italia si qualificherebbe per i Mondiali 2026 di calcio, sapendo già di venire inserita nel Girone B, dove andrebbe ad affrontare il Canada, inserito tra le teste di serie in quanto padrone di casa, la Svizzera, in seconda fascia nel sorteggio, ed il Qatar, nella terza urna. La vincitrice del... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - In che girone dei Mondiali sarebbe l’Italia in caso di qualificazione ai Mondiali 2026? Già definite le avversarie Articoli correlati Leggi anche: Il girone dell’Italia ai Mondiali è già stato deciso: le avversarie degli azzurri di Gattuso Pallamano, definite le avversarie dell’Italia nel girone di qualificazione per gli Europei 2028Saranno Germania, Belgio e Slovacchia le avversarie dell’Italia nelle qualificazioni per la prossima edizione dei Campionati Europei di pallamano,... Il sorteggio dell'Italia ai play-off | Qualificazioni Mondiali 2026 Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Finisce il sogno Mondiale di Nuova Caledonia e Suriname; Italia - Bosnia Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Italia, quale sarà il girone ai Mondiali 2026 in caso di qualificazione?; Non solo Italia: in palio altri 5 posti per Usa 2026. Formula, date e orari: tutto sui playoff. In che girone dei Mondiali sarebbe l’Italia in caso di qualificazione ai Mondiali 2026? Già definite le avversarieNonostante le qualificazioni siano ancora in corso, con gli ultimi 6 pass che verranno assegnati tra la serata e la notte italiana, sono già stati ... oasport.it Palazzine viste campo, cancelli arrugginiti, tribune sgangherate ma vicinissime al terreno di gioco. A Zenica, lontano dai grandi palcoscenici del calcio europeo, l’Italia si prepara a giocarsi la qualificazione ai prossimi Mondiali. Uno stadio piccolo, quasi consu - facebook.com facebook È il giorno della verità Si gioca #BosniaItalia Gli azzurri riusciranno a tornare ai Mondiali #Azzurri #DAZNBetClub x.com