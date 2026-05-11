Il clima Alla vigilia è già corsa ai biglietti per la sfida di oggi

Da ilrestodelcarlino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della partita, sui social e tra i tifosi si sono già registrate numerose richieste di biglietti. Secondo quanto comunicato dal club, a più di 24 ore dall’inizio dell’incontro, erano stati venduti già tre biglietti. La domanda continua ad essere elevata, nonostante la partita si svolga a distanza di un giorno. La corsa ai tagliandi sembra aver coinvolto molti sostenitori.

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Non c’è rassegnazione tra i tifosi pesaresi che, dagli aggiornamenti ricevuti dal club, stavano già facendo registrare numeri importanti: ieri pomeriggio, a più di 24 ore da garadue, erano già 3.000 i biglietti bruciati in prevendita e 800 quelli degli sponsor che portano quindi la sfida almeno sui numeri medi collezionati durante la stagione. Ma c’è ancora tempo per acquistare i tagliandi su Vivaticket oppure al botteghino, che oggi sarà aperto dalle 18.30. Con un’avvertenza: le persone che non sono residenti in provincia di Pesaro e Urbino non possono prenderli. Un’ingiustizia di cui ancora non si comprende fino in fondo il motivo: in sede...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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