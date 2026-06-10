Il sindaco dell’Aquila ha annunciato che il duomo di San Massimo potrebbe riaprire nel 2026. La data si basa sul superamento di ostacoli normativi che avevano rallentato i lavori di ricostruzione degli edifici religiosi. La riapertura del duomo rappresenta una svolta attesa da anni, dopo le complessità burocratiche che avevano ostacolato il progetto.

L'Aquila - Il sindaco annuncia l’obiettivo per San Massimo dopo il superamento del nodo normativo che aveva rallentato la ricostruzione degli edifici religiosi. La Cattedrale di San Massimo e San Giorgio potrebbe tornare a essere uno dei luoghi centrali della vita religiosa e civile dell’Aquila entro il 2026. È l’obiettivo indicato dal sindaco Pierluigi Biondi durante le celebrazioni per la festa di San Massimo, patrono della città, in occasione dell’incontro con la stampa organizzato nel Duomo dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province dell’Aquila e Teramo. Il primo cittadino ha richiamato il lavoro svolto negli ultimi anni non solo sul piano tecnico e amministrativo, ma anche su quello normativo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Duomo dell’Aquila, svolta attesa da anni: Biondi punta alla riapertura nel 2026

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