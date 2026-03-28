Emiliano Sala svolta nel caso tra Cardiff City e Nantes | sentenza attesa lunedì Cosa succederà a 7 anni dalla morte dell’argentino

Lunedì sarà annunciata la sentenza nel procedimento tra il club britannico e la società francese riguardante la morte dell’attaccante argentino, avvenuta sette anni fa. La causa legale ha coinvolto le due parti per questioni legate a responsabilità e risarcimenti, proseguendo un lungo iter giudiziario. La decisione rappresenta un passaggio importante in un procedimento che ha tenuto banco negli ultimi anni nel mondo del calcio.

Juventus, novità sul rinnovo di Spalletti: cambiano ingaggio e durata del contratto. Sul mercato ha già fatto questi nomi per l’estate Nico Paz Real Madrid, ormai non sembrano esserci più dubbi sul destino dell’argentino: prevista questa mossa in estate, Como avvisato Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare.da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli Tonali trascina l’Italia e incanta anche l’Europa: un top club è pronto a strapparlo al Newcastle! Ritorno in Serie A sempre più difficile, ultimissime Muharemovic sfiderà l’Italia con la sua Bosnia, e poi? Cosa dovremo aspettarci in estate per il futuro: la strada sembra tracciata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Emiliano Sala, svolta nel caso tra Cardiff City e Nantes: sentenza attesa lunedì. Cosa succederà a 7 anni dalla morte dell’argentino Articoli correlati Morte di Alex Marangon, svolta nel caso: cinque indagatiIscritti nel registro i due organizzatori del rito sciamanico, la proprietaria dell’abbazia di Vidor dove si svolse e i due curanderos colombiani,... Leggi anche: Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Aggiornamenti e contenuti dedicati a Emiliano Sala Svolta nel caso della morte di Emiliano Sala: l’organizzatore del volo giudicato colpevoleSvolta nelle indagini sulla morte di Emiliano Sala. L’attaccante argentino è deceduto a seguito di un disastro aereo nel Canale della Manica su un volo tra Cardiff e Nantes nel gennaio 2019. fanpage.it Svolta nel processo sulla morte di Emiliano Sala: Henderson si dichiara colpevolePrima novità degna di nota nel processo sulla morte di Emiliano Sala, il centravanti che perse la vita in un terribile incidente aereo, mentre sorvolava il Canale della Manica per trasferirsi dal ... fanpage.it