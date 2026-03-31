A Piazza Cavour si avvia il recupero di un'area che ha subito lunghe discussioni e ritardi. Dopo anni di attese, stop e contenziosi, si procede con le operazioni di riqualificazione di uno dei punti critici della città di Salerno. La decisione arriva a seguito di un percorso giudiziario che ha coinvolto più parti e che ora segna una svolta concreta nella gestione dell’area.

Dopo anni di attese, stop e contenziosi, si sblocca una delle vicende urbanistiche più controverse della città di Salerno. In Piazza Cavour sono entrati in azione mezzi e operatori di Salerno Pulita insieme ai tecnici comunali per avviare la restituzione alla collettività di un’ampia area affacciata sul lungomare, a lungo rimasta ostaggio di un cantiere mai completato. A imprimere l’accelerazione decisiva è stato il commissario prefettizio Vincenzo Panico, che nei giorni scorsi aveva assicurato tempi rapidi per la riapertura dello spazio pubblico, indicando come obiettivo simbolico le festività di Pasqua. Un impegno che ha iniziato a concretizzarsi con l’avvio degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Svolta a Piazza Cavour: via al recupero dell'area dopo anni di attesa

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