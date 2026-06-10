Duelo tra docenti | Andrea Maggi sfida Petolicchio ai fornelli

Come riuscirà Andrea Maggi a gestire la sfida senza conoscere la marisa?. Chi comporrà la giuria tecnica che valuterà il menù degustazione?. Quali piatti dovrà preparare il professore per vincere la competizione?. Come influirà l'imprevisto tecnico sulla performance del docente in cucina?.? In Breve Giuria composta da Maddalena Fossati, Roberto Di Pinto e Nonna Silvi. Alessandro Borghese coordina la sfida nella sua cucina. Andrea Maggi ammette di non conoscere la spatola Marisa. Competizione trasmessa mercoledì 10 giugno alle ore 20:30 su TV8. Andrea Maggi sfida Maria Rosa Petolicchio ai fornelli su TV8 stasera alle 20:30. Il professore pordenonese Andrea Maggi sfiderà la collega Maria Rosa Petolicchio in una diretta competizione culinaria che andrà in onda questa sera, mercoledì 10 giugno, alle ore 20:30 su TV8. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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