Libertà di espressione e politica in classe | l’analisi di Andrea Maggi tra diritti costituzionali e limiti professionali dei docenti

Un docente ha il diritto di esprimere opinioni politiche durante le lezioni, purché non comprometta il corretto svolgimento dell’attività didattica. La possibilità di farlo è stata oggetto di analisi da parte di un esperto, che ha approfondito la relazione tra libertà di espressione e limiti imposti dalla professione. Si tratta di un tema che coinvolge i diritti costituzionali e le regole di comportamento degli insegnanti in ambito scolastico.

Andrea Maggi chiarisce che i docenti possono esprimere opinioni politiche in classe, tutelando sempre il pluralismo e la Costituzione italiana L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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